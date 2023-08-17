Ударило электрическим током: в Челябинске 17-летний подросток погиб на железнодорожном мосту

Погибший занимался паркуром Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске на железнодорожном мосту погиб 17-летний подросток. Инцидент произошел на перегоне Чурилово – Межозерная. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, юноша выполнял акробатические трюки.

— 17-летний подросток, занимаясь паркуром, забрался на железнодорожный мост и получил удар электрическим током, — рассказали в ЮУЖД.

Накануне на станции Аргаяш погиб мужчина. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент его сбил поезд.

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