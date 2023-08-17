В Челябинской области перед сентябрьскими выборами усилят работу полиции

Михаил Скоков обсудил меры безопасности на предстоящих выборах. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось заседание оперативного штаба под председательством начальника областного Главка генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. В его работе приняли участие представители правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Собравшиеся обсудили вопросы готовности к охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов, а также подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года.

Открывая заседание, Михаил Скоков отметил, что предстоят особо важные мероприятия, на которых нам необходимо обеспечить безопасность граждан и провести их на высоком уровне. В Челябинской области в 34 муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов. Они будут проходить в условиях продолжающейся специальной военной операции, что требует особо четких действий по обеспечению безопасности избирательного процесса.

Докладчики довели до присутствующих информацию о принятых мерах и планируемых мероприятиях, направленных на создание безопасных условий реализации избирательного права южноуральцев и гостей региона.

Заслушав доклады, начальник Главка поручил руководителям территориальных органов внутренних дел совместно с главами районов проработать вопросы обеспечения максимальной защищенности всех помещений, где будет проходить голосование, и сопровождения представителей избирательных комиссий, в том числе на выездных мероприятиях.

Вторым вопросом повестки заседания стала подготовка органов внутренних дел региона к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения торжеств, посвященных Дню знаний. В Челябинской области планируется проведение порядка 1000 мероприятий, участие в которых примут свыше 400 тысяч детей. Из них в первый класс пойдут порядка 46 тысяч юных жителей.

Полицейскими намечен комплекс мер, который позволит выполнить поставленные перед правоохранительными органами задачи. В этих целях личный состав областной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка помимо сотрудников правоохранительных органов будут задействованы представители добровольных народных дружин, казачества и других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций. Также планируется привлечение к проводимым мероприятиям сотрудников Росгвардии и военнослужащих. Все образовательные учреждения, где 1 сентября запланировано проведение торжеств, а также прилегающие к ним территории будут обследованы кинологами с применением служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану. Маршруты патрулирования наружных нарядов полиции приблизят к местам проведения торжественных линеек. Пропускной режим в школах полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль. Для качественного досмотра граждан предусмотрено выставление стационарных металлоискателей.

Уже сейчас сотрудниками УГИБДД проведены обследования прилегающих к школам территорий, проверены все автотранспортные организации, уполномоченные на перевозку детских групп. На совещании также было акцентировано внимание на недопущение несанкционированных парковок автотранспорта и обеспечение максимальной безопасности на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий.

В преддверии и во время торжеств особое внимание будет уделено организации безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С этой целью на всей территории региона проводится акция «Внимание, дети!».

— Для многих южноуральских семей это очень значимое событие. В мероприятиях будут участвовать юные жители области, учителя и родители учеников. Попрошу с особым вниманием отнестись к тем семьям, которые испытывают сложности при подготовке детей к школе. Вместе с местными органами власти оказать максимальную помощь нуждающимся, чтобы каждый ребенок ощутил заботу и не остался без праздника, — подчеркнул Михаил Скоков.

Подводя итоги совещания, генерал Скоков потребовал от руководителей обеспечить максимальную безопасность граждан, с личным составом провести дополнительные инструктажи, ответственно подойти к исполнению служебных обязанностей и выполнить поставленные задачи в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения негативных ситуаций и создать все условия, чтобы мероприятия прошли без происшествий.

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