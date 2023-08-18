Сменили репертуар: артисты филармонии выступили перед ранеными участниками СВО в Челябинске

Концерт прошел за колючей проволокой: госпиталь – режимный объект. Фото: Hornews.com

В челябинском Окружном военном госпитале №354 устроили концерт для раненых участников специальной военной операции. Как сообщает Hornews.com, выступление артистов смогли посетить 58 пациентов.

В импровизированную сцену превратили автоклуб. Для раненых в течение часа пели исполнители из филармонии, Южно-Уральского института искусств, творческих коллективов Сосновского района. Артистам пришлось сменить привычный репертуар: звучали песни группы «Любэ», Елены Ваенги, Игоря Николаева, Александра Новикова.

— Общая задача всех артистов – на час отвлечь ребят от того, где они находятся и почему они здесь, — рассказал артист Челябинской филармонии Святослав Хазов, который был ведущим концерта.

Организаторами музыкального часа стали региональные министерства культуры и общественной безопасности. Опыт посчитали удачным. Следующий концерт планируют устроить в чебаркульском санатории Минобороны.

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