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НовостиОбщество18 августа 2023 4:54

Президент Путин наградил врача из Челябинска

Завотделением УЗИ челябинского перинатального центра получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Анастасия ТРОФИМОВА
Юрий Шумаков. Фото: Областной перинатальный центр

Юрий Шумаков. Фото: Областной перинатальный центр

Завотделением ультразвуковой диагностики челябинского Областного перинатального центра Юрий Шумаков получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», указ о награждении медика подписал президент России Владимир Путин.

В документе уточняется, что награду присвоили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Юрию Шумакову присвоили звания отличника здравоохранения и заслуженного врача России.

Напомним, государственные награды получили начальники цехов, фрезеровщик и завкафедрой архитектуры из Челябинской области.

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