Забрала себе технику из закрывающегося детсада: заведующую в Челябинской области обвинили в растрате

Детский сад в селе ликвидировали, и руководитель решила не уходить с пустыми руками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пластовском районе заведующая сельским детским садом стала фигуранткой уголовного дела о растрате.

По версии следствия, женщина узнала, что ее детский сад ждет ликвидация, и решила воспользоваться ситуацией. Она попросила в ремонтной мастерской справку о неисправности детсадовской компьютерной техники. В фирме заведующей выдали справку, не став проверять, действительно ли есть поломки.

— В дальнейшем технику в рабочем состоянии на сумму около 40 тыс. рублей заведующая присвоила себе, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас полицейские выясняют, не унесла ли женщина домой еще что-нибудь из имущества закрывшегося детсада.

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