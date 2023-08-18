Самозваный ректор пытался добраться до банковских счетов челябинских студентов и преподавателей

В ЮУрГУ просят не верить сомнительным сообщениям от имени ректора Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске мошенники атаковали студентов и преподавателей ЮУрГУ. В Whatsapp и Telegram горожанам стали присылать сообщения от имени ректора Александра Вагнера. Аферисты используют не только имя, но и фотографию руководителя вуза.

В сообщениях сотрудников университета и студентов убеждают, что спецслужбы затеяли проверку банковских счетов, необходимо выслать «ректору» свои личные данные.

— Ректорат не отправляет служебных сообщений через популярные мессенджеры, — прокомментировали в пресс-службе ЮУрГУ. — Если прочесть текст внимательно, легко распознать фальшивку. Имя и отчество ректора написано с ошибкой, внизу под именем аккаунта указана посторонняя фамилия.

Ранее аферисты собирали у южноуральцев деньги «на юбилей Роспотребнадзора» и притворялись судебными приставами, требуя отдать несуществующие долги.

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