В Челябинской области главу района будут судить за мошенничество на бывшей работе на 4,4 млн рублей

Николай Шиманович. Фото: администрация Катав-Ивановского района

В суд передали уголовное дело главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, преступление Шиманович совершил еще до того, как стал главой района. В 2019-2020 годах он работал адвокатом и представлял интересы банкротящейся фирмы. Адвокат продал принадлежащий клиенту вексель, получил за него 4,4 млн рублей и оставил деньги себе вместо того, чтобы передать конкурсному управляющему банкротящейся компании.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, рассматривать дело главы района будет Златоустовский городской суд. Николаю Шимановичу грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

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