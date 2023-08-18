«Стояли в воде»: бабушка и шестилетний внук застряли в болоте в Челябинской области

Женщину и мальчика вывели в безопасное место. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В окрестностях Миасса бабушка и шестилетний внук застряли в болоте во время похода за грибами.

Семья приехала в лес на машине днем 17 августа. Мать пошла искать грибы в одном направлении, а бабушка и внук – в другом. К назначенному времени 60-летняя женщина с мальчиком к автомобилю не вернулись.

В окрестностях заброшенного завода, где бродили миасцы, почти е работает мобильная связь, но бабушке все же удалось дозвониться до спасателей. Женщина призналась, что они с внуком случайно забрели на болото и теперь не могут выбраться, а вдали видят какой-то мост.

— Спасатели обследовали железнодорожные, автомобильные мосты, дороги и тропы вблизи, пока около одного из них не обнаружили стоявших в воде пострадавших, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Путь через трясину удалось отыскать не сразу, но в конце концов спасатели все же выведи заблудившихся грибников из болота на дорогу.

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