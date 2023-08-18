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НовостиОбщество18 августа 2023 7:59

Окончены поиски пропавшей в Магнитогорске 15-летней школьницы

В Магнитогорске нашли девочку, пропавшую пять дней назад
Елена КОЛЧИНА
Школьницу искали с 13 августа

Школьницу искали с 13 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области отыскали 15-летнюю школьницу, которая пропала 13 августа. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас», девочка жива.

Напомним, школьницу несколько дней искали полицейские и волонтеры. Предполагали, что она могла уехать из дома на машине.

Ранее в Челябинской области отыскали бабушку с шестилетним внуком, которые заблудились на болоте во время похода за грибами.

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