Окончены поиски пропавшей в Магнитогорске 15-летней школьницы

Школьницу искали с 13 августа
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области отыскали 15-летнюю школьницу, которая пропала 13 августа. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас», девочка жива.
Напомним, школьницу несколько дней искали полицейские и волонтеры. Предполагали, что она могла уехать из дома на машине.
Ранее в Челябинской области отыскали бабушку с шестилетним внуком, которые заблудились на болоте во время похода за грибами.
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