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НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:21

В Челябинской области маленькому ребенку зажало палец на эскалаторе

Маленький ребенок застрял в эскалаторе в ТРК в Озерске
Елена КОЛЧИНА
Малыша освободили без помощи спасателей

Малыша освободили без помощи спасателей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Озерске спасателей вызвали в ТРК «Фестиваль», чтобы спасти маленького ребенка. Как сообщили в городской администрации, малыш в возрасте года и восьми месяцев просунул ручку в механизм эскалатора. Палец ребенка застрял.

Эскалатор пришлось срочно остановить. Высвободить палец ребенка сумели еще до приезда спасателей.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело из-за мальчика, лишившегося кончика пальца на аттракционе. А в Миассе семилетняя девочка повредила руку, катаясь с горки.

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