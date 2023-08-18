В Челябинской области маленькому ребенку зажало палец на эскалаторе

Малыша освободили без помощи спасателей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Озерске спасателей вызвали в ТРК «Фестиваль», чтобы спасти маленького ребенка. Как сообщили в городской администрации, малыш в возрасте года и восьми месяцев просунул ручку в механизм эскалатора. Палец ребенка застрял.

Эскалатор пришлось срочно остановить. Высвободить палец ребенка сумели еще до приезда спасателей.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело из-за мальчика, лишившегося кончика пальца на аттракционе. А в Миассе семилетняя девочка повредила руку, катаясь с горки.

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