В центре Челябинска ограничат движение, чтобы пробурить скважины

Ограничения будут действовать два дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Челябинска 19 и 20 августа ограничат движение. Водителям будет труднее проехать по улице Елькина рядом с домом №59. Перегородят часть правой полосы при движении в сторону улицы Тимирязева.

Как пояснили в мэрии, на участке будут бурить геологические скважины.

Схема: администрация Челябинска

— Работы ведет ООО «Западно-Уральская Буровая компания», — уточнили в городской администрации. — Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, в Челябинске продлили введенные из-за ремонта ограничения на улицах Богдана Хмельницкого и Конноспортивной. А еще закрыли часть проспекта Победы.

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