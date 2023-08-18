В центре Челябинска ограничат движение, чтобы пробурить скважины

Ограничения будут действовать два дня
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре Челябинска 19 и 20 августа ограничат движение. Водителям будет труднее проехать по улице Елькина рядом с домом №59. Перегородят часть правой полосы при движении в сторону улицы Тимирязева.
Как пояснили в мэрии, на участке будут бурить геологические скважины.
Схема: администрация Челябинска
— Работы ведет ООО «Западно-Уральская Буровая компания», — уточнили в городской администрации. — Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.
Напомним, в Челябинске продлили введенные из-за ремонта ограничения на улицах Богдана Хмельницкого и Конноспортивной. А еще закрыли часть проспекта Победы.
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