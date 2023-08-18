Совпали имя и день рождения: магнитогорский пенсионер шесть лет оплачивал долги своего двойника

Один тезка не платил налоги, а второму из-за этого уменьшили пенсию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области из пенсии мужчины шесть лет вычитали деньги в счет уплаты налогов и сборов. Вот только долги, за которые расплачивался пенсионер, были чужими.

Фамилия, имя и отчество, а также дата рождения жителя Магнитогорска совпали с данными другого мужчины, уроженца Карталинского района. Таких людей в госорганах называют двойниками. Совпадения имени и дня рождения оказалось достаточно, чтобы приписать магнитогорскому пенсионеру чужие долги. Проверять другие данные (например, номера СНИЛС и ИНН) сотрудники Пенсионного фонда не стали.

Мужчина долго пытался защитить свои деньги. В Пенсионном фонде ему заявили, что в базе данных он — единственный получатель пенсии с указанным именем и датой рождения. Тезка, который в действительности не платил налоги, в документах ведомства отсутствовал.

Пенсионер пошел за помощью в прокуратуру. В надзорном ведомстве потребовали у начальника регионального отделения Пенсионного фонда исправить ситуацию. Но представление надзорного ведомства проигнорировали. Тогда прокурор обратился в суд.

— В ходе судебного рассмотрения требования прокурора добровольно исполнены, в базу инспекции Федеральной налоговой службы внесены корректировки в данные ИНН, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее жительницу Челябинска освободили от сотен приписанных ей чужих долгов на сумму 21 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.