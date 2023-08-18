Продажу элитной квартиры челябинского экс-губернатора требуют отменить в суде

Такой вид открывается с террасы дома, где у Дубровского раньше была квартира. Фото: vespermoscow.com

Финансовый управляющий Бориса Дубровского требует расторгнуть сделку купли-продажи нежилого помещения площадью 220,1 кв. метра, которое принадлежало бывшему губернатору Челябинской области. В ходатайстве указано, что договор был заключен 15 сентября 2021 года. Заявление принято к производству.

Также управляющий требует ввести обеспечительные меры в отношении этого объекта и наложить арест на имущество Анциферова Максима Юрьевича на сумму 380 млн рублей.

Что за недвижимость стала предметом спора, в документах суда не уточняется. Однако, согласно приведенным параметрам, речь может идти о двухуровневых апартаментах в клубном доме St. Nickolas на улице Никольской в самом центре Москвы. В 220-метровой квартире — четыре комнаты, кухня-столовая, бар, спортзал, гардеробная и два санузла, выполнен дизайнерский ремонт, а окна и терраса выходят на Кремль, храм Христа Спасителя и Большой театр.

Борису Дубровскому эту жилплощадь приписывают с 2020 года, тогда же стало известно о первой попытке продать элитный пентхаус. Тогда его стоимость составляла почти 1 млрд рублей, затем она снизилась до 570 млн. Предполагается, что его новый владелец и есть Максим Анциферов, который заплатил за апартаменты экс-губернатора указанные 380 млн рублей.

Управляющий требует после расторжения сделки вернуть особняк в конкурсную массу по делу о банкротстве Бориса Дубровского. Напомним, сейчас бывшему губернатору определен порядок реструктуризации его долгов. Дубровский и его сын Александр (который уже признан банкротом) привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ПО «Монтажник» на сумму почти в 1 млрд рублей.

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