Челябинская область получит 300 млн рублей на покупку новых автобусов

В Челябинской области станет больше автобусов Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинской области из федеральной казны выделят 300 млн рублей на покупку новых автобусов. Дополнительно финансирование — это специальный казначейский кредит. Такие кредиты правительство России выдает регионам на льготных условиях для реализации инфраструктурных проектов.

По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, Челябинская область попала в число 18 регионов, заявки которых прошли недавний конкурсный отбор.

— В общей сложности благодаря специальным казначейским кредитам жители 73 регионов страны получат более 6 тыс. новых современных автобусов, — заявил вице-премьер.

Сумма, которую выделили на покупку автобусов Челябинской области, — не самая большая, но и не самая скромная. Для сравнения, Ярославская, Нижегородская и Кемеровская области получат по 500 млн рублей, а Северная Осетия, Архангельская, Владимирская и Орловская области — только по 100 млн рублей.

Напомним, в Челябинске дорожает проезд в маршрутках.

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