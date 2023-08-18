С шестого раза: недострой на северо-западе Челябинска обрел владельца

Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска заключила договор купли-продажи с победителем торгов по реализации недостроенного объекта в Калининском районе. Речь идет об офисно-торговом комплексе с гостиницей на улице Братьев Кашириных, который в начале 2010-х гг. начинала строить компания «Жилстрой №9». Работы остановились на готовности в 10%, срок аренды участка истек в 2021-м.

После того, как администрация приняла объект на реализацию, было предпринято пять неудачных попыток продать здание. В итоге объект площадью 2271,8 кв. метров был продан за 69 млн 968 тысяч рублей ИП Рахману Махмудову из Верхнего Уфалея, с которым и был заключен договор. Начальная стоимость лота составляла всего 3,1 млн рублей.

По условиям соглашения покупатель обязуется в течение трех лет завершить строительство здания. Выручка от продажи будет перечислена бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.

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