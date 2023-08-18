В Челябинске ДТП с гибелью 19-летнего пассажира обернулось уголовным делом

Toyota после столкновения с двумя машинами опрокинулась. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске возбудили уголовное дело после тройного ДТП на перекрестке улиц Винницкой и Молодежной.

Авария случилась вечером 17 августа. 52-летний водитель Skoda Octavia на пересечении дорог врезался в Toyota Vista. Toyota ударом отбросило на встречный Renault Sandero, а потом на электроопору. Налетев на столб, машина опрокинулась.

19-летнего пассажира Toyota с тяжелыми травмами увезли в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Госпитализированы также 35-летний водитель и 27-летний пассажир Toyota.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело расследуют по статье о нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо принудительные работы.

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