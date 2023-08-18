В Челябинске продлили закрытие движения на улице Агалакова

Движение будет ограничено до 20 сентябре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продлено закрытие движения на улице Агалакова. Там продолжатся работы по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с работами по реконструкции теплотрассы и переустройством сетей водоснабжения до 20 сентября будет закрыто движение транспорта от дома № 38 по улице Агалакова до пересечения с улицей Гагарина, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, на выходных будет ограничено движение на улице Елькина. Рядом с домом №59 перегородят часть правой полосы при движении в сторону ул. Тимирязева.

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