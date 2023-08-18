Водитель ездил с газовым оборудованием: в Магнитогорске на ходу вспыхнула «ГАЗель»

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / Vk.com

В Магнитогорске вспыхнула на ходу «ГАЗель». Инцидент произошел 18 августа на улице Городская. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в тушении пожара участвовали две автоцистерны и восемь человек личного состава.

— По прибытии подразделений «ГАЗель» была полностью охвачена огнем. На автомобиле использовалось газовое оборудование, — рассказали в ведомстве.

Возгорание оперативно потушили. В ходе инцидента никто не пострадал.

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