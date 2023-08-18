105 нарушений за день: в Челябинской области полиция продолжает проверять мотоциклистов

Проверки мотоциклистов продолжатся. Фото: полиция Челябинской области.

За четвертый день проведения профилактического мероприятия «Мотоциклист» полицейские Челябинской области выявили 105 административных правонарушений. 19 из них – за езду без прав.

13 водителям выдали требования вернуть конструкцию мотоцикла в исходный вид. Еще шесть правонарушений коснулись прекращения регистрации транспортного средства. 11 мотоциклов отправили на штрафстоянку. А в Кунашакском районе полицейские поймали нетрезвого водителя.

Всего за четыре дня полицейские выявили 366 нарушителей-мотоциклистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.