105 нарушений за день: в Челябинской области полиция продолжает проверять мотоциклистов

Проверки мотоциклистов продолжатся. Фото: полиция Челябинской области.
За четвертый день проведения профилактического мероприятия «Мотоциклист» полицейские Челябинской области выявили 105 административных правонарушений. 19 из них – за езду без прав.
13 водителям выдали требования вернуть конструкцию мотоцикла в исходный вид. Еще шесть правонарушений коснулись прекращения регистрации транспортного средства. 11 мотоциклов отправили на штрафстоянку. А в Кунашакском районе полицейские поймали нетрезвого водителя.
Всего за четыре дня полицейские выявили 366 нарушителей-мотоциклистов.
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