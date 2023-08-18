«Я столько еще не видел!»: южноуральцы хвастаются грибным «уловом»

Урожаи впечатляют. Фото: из соцсетей

Несмотря на жару, в Челябинской области вовсю идет сезон грибов. Некоторые южноуральцы буквально не вылазят из леса! А своим «уловом» делятся в социальных сетях.

Чаще всего за грибами уезжают подальше от города. В соцсетях хвалят лес под Златоустом, между Бакалом и Саткой, а также рядом с озерами Треустан, Акакуль и Кременкуль. Но кто-то находит грибы даже в городе!

– Надоело сегодня сидеть в офисе, прогулялся в ближайший лес на АМЗ, в общем, грибы есть, – цитирует Максима П. издание Hornews.com.

У Максима в корзинке разные грибы. А вот Владимир хвастается, что за 4 часа собрал ведро и корзинку только белых грибов:

– Других не брал. Если бы брал, из леса не вылез бы. Подосиновики, обабки, маслята валом. Я столько грибов еще не видел!

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