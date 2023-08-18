В семи городах Челябинской области продлили предупреждение о смоге

В Челябинской области снова продлили режим НМУ Фото: Андрей АБРАМОВ

В семи городах Челябинской области продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

— По данным регионального ЦГМС, режим НМУ в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше будет действовать до 19:00 часов 21 августа, — уточнили в Минэкологии. — В Магнитогорске – до 19:00 часов 19 августа.

Промышленным предприятиям региона предписали снизить свое влияние на атмосферный воздух. Это будет сделано за счет приостановки части производственных процессов. В период действия режима НМУ будет усилен мониторинг за качеством воздуха в городах.

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