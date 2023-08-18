В школы Челябинской области завезли аргентинскую говядину, которая оказалась запрещена для питания детей

Мясо являлось не безопасным для детского питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школы Кусинского района Челябинской области завезли мясную продукцию, которая запрещена для питания детей. Нарушения вскрылись в ходе проверки ветеринарно-сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

Предприниматель из Кусы завез в местные школы говяжью печень аргентинского производства. С момента изготовления мясной продукции прошло полтора года. Однако по закону такое делать нельзя. Для детского питания не допускается использование субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности более шести месяцев.

Кроме того, в школы от этого же предпринимателя поступило замороженное куриное мясо. У продукции был неправильно оформлен сертификат – дата производства не совпадала с числом регистрации.

— Производственные сертификаты оформляются и выдаются в течение одного рабочего дня, а не через четыре или два дня, как это произошло с продукцией из мяса птицы, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Предпринимателю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В школы Кусинского района направлены письма с информацией о проверке мяса.

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