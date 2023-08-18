Выпускники школ в Челябинской области делают упор на среднее профобразование

В этом году вузам не сразу удалось привлечь достаточное число будущих студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники школ в Челябинской области в последнее время начали отдавать предпочтение среднему профессиональному образованию. В ходе приемной кампании места в техникумах, колледжах и училищах оказались полностью заполнены. А многие вузы тем временем объявляли дополнительный набор.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на первого вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт, в 2023 году правительство региона оплатит среднеспециальное образование для 14 645 детей. Это на 500 больше, чем в прошлый раз – 14 145. А в 2021 году бюджетников составляло 13 682.

— Замечу, что 9-классников у нас прибавилось: в сентябре 2022 году их было 38 066, тогда как в сентябре 2021 – 35 140. А вот число 11-классников не выросло - 13 307 в 2021 году и 13 081 – в 2022-м. Вероятно, демографический критерий стал одной из причин, почему высшим учебным заведениям не сразу удалось привлечь достаточное число будущих студентов, — рассказала Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

Первый вице-губернатор региона пообещала изучить ситуацию глубже, когда завершится набор студентов на коммерческой основе. Кроме того, правительство области ставит целью, чтобы все выпускники после завершения обучения могли быстро трудоустраиваться и получать хорошую зарплату.

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