Челябинские феминистки подали в суд на администрацию города

Феминистки обратились с иском в Советский районный суд города Челябинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Феминистки подали исковое заявление в Советский районный суд Челябинска в адрес администрации города. Сообщение об этом появилось в сообществе «Уральская феминистская инициативе» в социальных сетях.

Поводом для заявления послужил отказ мэрии в проведении пикета в защиту права на аборт и контрацепцию. Феминистки считают, что отказ не обоснован и нарушает права, гарантированные Конституцией РФ.

— В этот раз нам не предложили альтернативного времени, а просто запретили проведение протестной акции: весь город якобы занят. По заверениям чиновников, все площадки города будут забиты до отказа участниками других акций. — Если в борьбе с нашими протестами администрация города незаконно запрещает нам пикеты, то эти незаконные отказы мы будем, разумеется, оспаривать, — сообщили феминистки на своей странице в соцсети.

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