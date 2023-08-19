В Челябинскую область привезли первую партию вакцины от гриппа

Вакцинацию будут проводить в поликлиниках по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей стране началась прививочная компания против гриппа. В этом году планируется вакцинировать от гриппа около 2 миллионов жителей Челябинской области. Сейчас в регион завезли первую партию вакцины — 179 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

В распоряжении медиков будут трехвалентная вакцина «Совигрипп» и четырехвалентная «Ультрикс Квадри».

— Важно вакцинировать более 60% от всего населения. Это позволит создать «иммунную» прослойку в обществе, которая будет препятствовать распространению вируса в эпидемиологический сезон, — отметили в ведомстве.

В первую очередь, прививку поставят беременным женщинам, детям, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями. Их вакцинируют бесплатно. Остальные жители области могут привиться против гриппа за счет личных средств и средств работодателя. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину приобрести в аптечных организациях по рецепту врача. Вместе с тем, будут работать выездные мобильные бригады, чтобы проводить вакцинацию на рабочих местах.

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