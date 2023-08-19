Режим НМУ продлили в Челябинске до понедельника

Режим НМУ сохранится до вечера 21 августа. Фото: минэкологии Челябинской области

На территории Челябинска сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Синоптики продлили режим НМУ до 19:00 часов 21 августа из-за слабого ветра и температурной инверсии в ночное время суток.

Напомним, ранее режим «черного неба» был объявлен до 19:00 часов 18 августа в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке и Златоусте. Неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению в воздухе промышленных и автомобильных выбросов.

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