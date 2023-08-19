Житель Челябинской области взял кредит на миллион рублей для мошенников

Мужчина хотел заработать на инвестициях, но деньги оказались на счету мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Металлург из Златоуста увидел в интернете рекламу об инвестициях в акции одной из крупных компаний. С мужчиной связался неизвестный и предложил подзаработать. Недолго думая, златоустовец установил специальные программы, вложил свои деньги и ждал прибыли. А чтобы увеличить доход, мошенник предложил мужчине оформить целевой кредит в банке. Так заводчанин из Златоуста и сделал, а потом перевел на указанный счет более 1 млн рублей. Но обещанной прибыли мужчина не получил, а крупная сумма оказалась на счету мошенников.

Поняв, что его обманули, заводчанин обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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