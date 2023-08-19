Челябинский Раскольников напал на бабушку с молотком и забрал золотую цепочку

Этим молотком нападавший ударил пенсионерку несколько раз. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В одном из дворов Челябинска на 68-летнюю бабушку напал незнакомец. Преступник несколько раз ударил женщину молотком по голове, а потом сорвал с ее шеи золотую цепочку и сережку. После чего скрылся в неизвестном направлении. К счастью, бабушка выжила и обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Они опросили свидетелей и очевидцев. Эксперты-криминалисты собрали необходимые для доказательственной базы следы и установили генотип нападавшего. Именно он сыграл главную роль при определении злоумышленника, — рассказали в ведомстве.

Полиция определила его местонахождение злоумышленника и задержала в Красноармейском районе. Нападавшим оказался 62-летний житель Челябинской области. На его счету несколько судимостей, в том числе за тяжкие преступления. При задержании у мужчины изъяли похищенную цепочку.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали КП-Челябинск, что жизни бабушки ничего не угрожает.

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