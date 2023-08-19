В Челябинской области ожидают похолодание

В ближайшие дни лучше брать с собой верхнюю одежду Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодняшний день, вероятно, последний по-летнему жаркий. Уже с воскресенья на Челябинскую область надвинется северный циклон, который принесет с собой осадки и усиление ветра.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью 20 августа температура воздуха в регионе опустится 11-16 градусов тепла, в горах и низинах еще холоднее - до плюс 5-ти градусов. Днем воздух прогреется лишь до 21-26 градусов. При этом жителей Южного Урала ожидают переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 21 августа, температура опустится еще ниже – до плюс 8-13 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки 18-23 градусов тепла.

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