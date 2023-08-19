На Южном Урале задержали 5 мигрантов, находившихся в федеральном розыске

В Челябинской области продолжается ОПМ «Нелегальный мигрант». Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области в рамках ОПМ «Нелегальный мигрант» продолжаются проверки проживающих и работающих иностранных граждан. Так, накануне полиция обнаружила цех по фасовке сахара в Советском районе Челябинска. Там работали представители иностранных государств без разрешительных документов. В ГУ МВД России по Челябинской области отметили, что пресекли 7 административных нарушений, а четверо граждан ближнего зарубежья депортированы по решению суда.

В цехе по фасовке сахара работали иностранцы без разрешительных документов. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Всего с начала проведения ОПМ «Нелегальный мигрант» за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечено уже 632 иностранца. Большая часть из них – за нарушение правил пребывания на территории России. Вместе с тем, суд принял 100 решений о выдворении иностранцев. Нарушителям грозят штрафы на общую сумму около 1,3 млн рублей.

С начала рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили 76 преступлений в сфере миграции. Кроме того, установили 6 фактов незаконного пресечения границы, 10 фактов подделки документов. Пятеро граждан ближнего зарубежья, находившиеся в федеральном розыске за совершение преступлений, были задержаны. Депортировано три уроженца среднеазиатских республик, пребывание в России которых признано нежелательным после отбытия наказания в исправительном учреждении за совершение тяжкого преступления. Закрыт въезд в Россию 31 иностранцу.

Помимо этого, полиция привлекает к ответственности работодателей, принимающих на неофициальную работу мигрантов. За каждого иностранного работника организации могут быть оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей или их деятельность может быть приостановлена на 90 суток.

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