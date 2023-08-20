Уходил от погони ДПС: в Челябинске каршеринговый автомобиль врезался в электроопору и сгорел

В машине ехала нетрезвая компания. Фото: скрин видео

В субботу, 18 августа, в Ленинском районе сотрудники ДПС заметили машину каршеринговую машину Lifan, которая на огромной скорости неслась по «Меридиану». На требование остановиться водитель никак не отреагировал и попытался скрыться. Инспекторы пустились в погоню. В итоге, когда Lifan попытался повернуть на улицу Гончаренко, водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара машина загорелась.

Как рассказали в ГИБДД города, 23-летнему водителю и его пассажирам помогли выбраться из машины. В салоне были две девушки и парень.

- Водитель накануне распивал алкогольные напитки в компании знакомых девушек и товарища, после чего решил прокатиться по ночному городу, арендовав автомобиль у каршеринговой компании. Медицинское освидетельствование водителя показало значительное превышение допустимых норм в выдыхаемом воздухе, - рассказали в ГИБДД.

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