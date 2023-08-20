В Волновахе прошла первая служба в восстановленном южноуральцами храме

Храм восстановили за год. Фото: правительство Челябинской области

В городе Волноваха Донецкой Народной Республики в Свято-Преображенском храме, который восстановили южноуральские строители, прошла первая служба. Храм был разрушен обстрелами ВСУ почти полностью – остался лишь остов и всего одна икона. В праздник Преображения Господня храм снова открыл свои двери для верующих.

Возрождать храм начали год назад. Челябинская область взяла шефство над Волновахой и помогает восстанавливать социальные, коммунальные и дорожные объекты, а также оказывает гуманитарную помощь республике.

Как рассказал настоятель храма, протоиерей Александр Костин во время службы, если в городе есть храм, святое место, то город будет жить. На первой Литургии в возрожденной церкви служил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. Он рассказал «Первому каналу», как важно сегодня сохранять веру:

- Сегодня идет борьба со злом. От нашей молитвы, от нашего усердия, воли зависит все, чтобы победа осуществилась.

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