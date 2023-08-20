Треть челябинцев следит за курсами валют

К 1 сентября челябинцы предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты.

Портал SuperJob опросил челябинцев, чтобы выяснить, многие ли следят за курсом валют. Как выяснилось, новости с биржи смотрит трое из 10 опрошенных (33%). Не следят за динамикой 44% горожан.

За позицией рубля чаще наблюдают мужчины. Причем чем выше доход опрашиваемого, тем выше его интерес.

- К 1 сентября челябинцы предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты горожане предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро, - отмечают аналитики SuperJob.

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