Полицейские помогли жителю Копейска разобраться в конфликте с работниками автосервиса

Геннадий Коротков и Владислав Хлевной получили благодарность за профессионализм. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники патрульно-постовой службы сержанта полиции Геннадий Коротков и младший сержант полиции Владислав Хлевной помогли жителю Копейска разобраться в конфликте с работниками автосервиса.

- Мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что сотрудники автосервиса ведут себя грубо и не хотят возвращать автомобиль, который находился у них в ремонте. Они требовали оплату за ремонт, которые не осуществили, - рассказывают в полиции Челябинской области.

На вызов приехали Геннадий Коротков и Владислав Хлевной. Они быстро пресекли конфликт, провели беседу с сотрудниками автосервиса, и даже помогли вытолкать машину с парковки.

- Побольше бы таких сотрудников! Спасибо большое руководству и сотрудникам! Прошу поощрить данных сотрудников, благодаря профессиональным действиям которых конфликт удалось разрешить мирным путем, - говорится в благодарности.

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