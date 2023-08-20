Думала, что инвестирует: жительница Челябинской области отдала мошенникам 1,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кусинского района увидела в интернете рекламу получения государственной помощи. Перешла по ссылке, где нужно было заполнить анкету. Вскоре ей позвонила лжесотрудник организации и предложила на выходных условиях вложить деньги и получать прибыль.

- Женщина согласилась на все предложения мошенников. Она оформляла кредиты, устанавливала специальные программы и переводила деньги на указанные счета мошенников. После того, как женщина попыталась получить прибыль, но у нее ничего не получилось, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Мошенникам женщина отдала 1 228 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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