На проспекте Победы в Челябинске на неделю ограничат движение

На участке дороги проходит ремонт теплотрассы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 23:00 понедельника, 21 августа до 6:00 28 августа ограничат движение по проспекту Победы в районе дома №290 (недалеко от перекрестка с улицей Красного Урала). Как сообщили в мэрии Челябинска, на участке продолжается поэтапная реконструкция участка теплотрассы открытым способом.

- Движение ограничено в западном направлении в крайней левой полосе, в восточном направлении в крайней правой полосе проезжей части и закрыто движение трамваев, - прокомментировали в мэрии.

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