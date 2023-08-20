Четверо южноуральцев погибли в страшном ДТП под Уфой

В легковушке погибли все. Фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 20 августа, около 10 часов на 20 километре дороги Западный обход Уфы 37-летняя женщина за рулем LADA вылетела на встречку и столкнулась с «Газелью». Об этом сообщает ГИБДД Башкортостана. В результате погибла водитель и три его пассажира из Челябинской области: двое мужчин 34 и 56 лет и женщина 55 лет.

- 22-летнего водителя «Газели» увезли в больницу. Предварительно водитель легкового автомобиля уснула за рулем. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз, - сообщают в ГИБДД.

Водителя "Газели" увезли в больницу. Фото: ГИБДД РБ

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