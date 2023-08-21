«Проверят состояние водителей»: в Челябинской области 21 августа пройдет рейд ГИБДД

Сотрудники ДПС будут искать пьяных водителей Фото: Мария СОЛЕЕВА

В Челябинской области водителей 21 августа ждут массовые проверки ГИБДД. Машины станут останавливать на загородных трассах.

— Сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей, — предупредили в Госавтоинспекции. — Управление автомобилем в состоянии опьянения запрещено.

Автомобилистам, которых поймают пьяными за рулем, будет грозить лишение водительских прав и штраф в сумме 30 тыс. рублей.

Напомним, четверо южноуральцев погибли в страшном ДТП под Уфой. Водитель LADA уснула за рулем и столкнулась с «Газелью».

А в Челябинске каршеринговый автомобиль врезался в электроопору и сгорел, когда водитель пытался уйти от погони ДПС. Водитель был пьян.

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