Много дыма: в Челябинске загорелось здание на улице Нефтебазовой

Пожар стараются потушить Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске утром 21 августа начался серьезный пожар на улице Нефтебазовой. Столб дыма заметили в районе АМЗ.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что вспыхнула кровля двухэтажного административного здания.

– На момент возгорания людей в здании не было. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Огонь стараются потушить.

Ранее в Челябинске машина врезалась в столб и загорелась.

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