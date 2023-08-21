Много дыма: в Челябинске загорелось здание на улице Нефтебазовой

Пожар стараются потушить
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске утром 21 августа начался серьезный пожар на улице Нефтебазовой. Столб дыма заметили в районе АМЗ.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что вспыхнула кровля двухэтажного административного здания.
– На момент возгорания людей в здании не было. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.
Огонь стараются потушить.
Ранее в Челябинске машина врезалась в столб и загорелась.
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