«Начинаем генеральную уборку»: власти Челябинска начинают готовиться ко Дню города

День города в этом году будут праздновать 9 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городские дорожные службы в Челябинске начали подготовку к празднованию Дня города. Об этом заявил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Особое внимание обращаем на подготовку площадок и участков улично-дорожной сети для мероприятий ко Дню города, особенно на Кировке, в Арт-сквере. Контролируем кошение травы, проведение текущего ремонта, обустройство и уборку остановок транспорта, — доложил замглавы города.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по наведению порядка в преддверии главного городского праздника:

— Нужно провести генеральную уборку: каждый по своему направлению. Обратите внимание, где провести текущий ремонт, по плитке, по мусору, по остановочным комплексам. Все маршруты, не только гостевые, приводим в порядок, подготовиться нужно особенно тщательно, чтобы не оставлять проблемы на сентябрь, — поручила Наталья Котова.

Главам районов мэр поручила проконтролировать уборку территории в зоне ответственности, а предпринимателей и собственников помещений Наталья Котова призвала навести порядок на прилегающих к объектам участках, а также попросила поставить урны большего объема в центре, чтобы избежать куч мусора на улицах.

День города в Челябинске будут отмечать через три недели — 9 сентября. Программа празднования пока составляется.

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