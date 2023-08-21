Взятка за уборку и махинации с зарплатой: в суд передали дело бывшего вице-мэра Магнитогорска

Дмитрий Гаврилов. Фото: администрация Магнитогорска

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело бывшего замглавы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и бывшего директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Их обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, сообщники совершили преступление в 2021 году. Тогда Гаврилов был еще не заместителем главы города, а директором муниципального «Дорожного специализированного учреждения». Кравченко работал с ним главным инженером. От бизнесмена сообщники получили более 15 млн рублей за помощь в заключении контрактов на уборку в Магнитогорске.

Вдобавок Дмитрия Гаврилова обвиняют присвоении 130 тыс. рублей — зарплаты фиктивно трудоустроенного сотрудника.

— Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Во время расследования арестовали имущество Дмитрия Гаврилова и Дениса Кравченко стоимостью более 14 млн рублей.

Напомним, Дмитрия Гаврилова задержали осенью прошлого года. К тому моменту он всего несколько месяцев успел проработать в должности замглавы Магнитогорска. В 2019 году Дмитрия Гаврилова наградили нагрудным знаком МЧС России как «Участника ликвидации последствий ЧС» — после взрыва дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

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