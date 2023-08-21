Самолет из Челябинска не смог совершить посадку в Москве, вылет еще нескольких рейсов задерживается

Челябинцы летели в Москву, но попали в столицу Татарстана
Фото: Олег УКЛАДОВ
Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Челябинска утром 21 августа, не смог совершить посадку в Москве. На подлете к Нижнему Новгороду воздушное судно развернули и перенаправили в аэропорт Казани.
Маршрут пришлось изменить Airbus рейса СУ 1533, который вылетел из Челябинска в 7:20.
Схема: flightradar24.com
В аэропорту Шереметьево задержаны рейсы в Челябинск. Отложен вылет двух самолетов «Аэрофлота» и борта «Победы».
В челябинском аэропорту почти на два часа отложили отправление самолета «Аэрофлота» в Москву. Вместо 12:30 вылет должен состояться в 14:20.
Изменения связаны с ограничениями в работе московских аэропортов утром 21 августа. Во Внуково, Шереметьево и Домодедово задерживаются более полусотни рейсов в разные города.
В российском Министерстве обороны заявили о подавлении в Московской области беспилотника силами РЭБ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.