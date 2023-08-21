Власти Челябинска рассказали, когда включат горячую воду в домах, где опрессовки затянулись

У жителей, которые лишних две недели просидели без горячей воды, она должна появиться уже сегодня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний этап опрессовок заканчивается в Челябинске послезавтра, 23 августа. Об этом доложил на аппаратном совещании вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов. В него попали 145 многоквартирных домов и 27 социальных учреждений.

Вместе с тем остаются дома, которые не подключены к горячему водоснабжению после предыдущих этапов. Так, 14 домов остаются без горячей воды после пятого этапа, завершившегося еще 8 августа.

— Ведем работу по устранению аварийных ситуаций в ежедневном режиме, эти 14 домов планируем подключить сегодня, до конца дня, — заявил Александр Астахов.

Приоритетным вопросом остается подготовка к отопительному сезону: проводятся проверки, поступило 590 заявок и подготовлено 266 паспортов и актов готовности.

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