В Челябинске изменят пять трамвайных маршрутов

Маршруты меняют из-за ремонта труб Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменятся маршруты трамваев №14, №15, №16, №19 и №22. Корректировки в схемы движения транспорта вносят из-за ремонта теплосетей.

Вагоны не смогут проехать по протяженному участку проспекта Победы от улицы Каслинской до улицы Чичерина. Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», движение на северо-запад будет закрыто с 23:00 вторника 22 августа до 6:00 понедельника 28 августа.

Трамвай №14 временно станет курсировать по маршруту «ЦХП — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЦХП».

Трамвай №15 будет ездить от Першино до ЧЭМК и обратно.

Трамвай №16 поедет от завода имени Колющенко по улицам Кирова, Российской и Карла Маркса, а потом вернется к заводу имени Колющенко. Также он будет перевозить пассажиров в обратном направлении.

Трамвай №19 начнет ездить по маршруту «Коксохим — Кирова — Карла Маркса — Российская — Коксохим».

Временный маршрут трамвая №22 — «Трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1».

Напомним, до 28 августа будет ограничено также автомобильное движение по проспекту Победы.

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