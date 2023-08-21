В Челябинской области у 28% работников зарплата выше средней по стране

Похвастаться высокими зарплатами могут 28% южноуральцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинская область заняла 28-е место среди российских регионов по доле высоких зарплат. Согласно опубликованным «РИА Новости» данным, 28,4% работников на Южном Урале получают зарплату выше средней по стране.

6,6% работников в Челябинской области посчастливилось получать зарплату, вдвое превышающую среднюю по России.

Соседняя Свердловская область расположилась в рейтинге на 26-м месте, там зарплата выше средней у 28,8% работников.

Первую строчку в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля высоких зарплат — целых 75%. Меньше всего высоких зарплат в Ингушетии — всего 8,8%.

Размер средней зарплаты по стране составители рейтинга оценили в 59 тыс. рублей. Но для каждого региона эту сумму пересчитывали: делали поправку на уровень местных цен.

Стоит уточнить, что для составления списка брали среднее арифметическое зарплаты, а не медианную зарплату (такую, больше или меньше которой получают по 50% населения). Авторы исследования признают, что в реальности у большинства россиян зарплаты отличаются от средней по стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинской области — самая низкая безработица: почему это плохо и как доллар отпугнет мигрантов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.