В Челябинске пройдет 10-й юбилейный Кубок губернатора по хоккею-2023

Кубок губернатора по хоккею пройдет в Челябинске с 23 по 26 августа. Фото ХК «Трактор»
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею-2023 пройдет с 23 по 26 августа в ледовой арене «Трактор». В турнире, который пройдет по однокруговой системе (команды по разу сыграют между собой, победители и призеры определятся по наибольшему количеству набранных очков).
В этом году на 10-м юбилейном турнире помимо челябинского «Трактора» выступят казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург».
Турнир стартует в среду 23 августа матчем «Ак Барс» — «Лада». В вечерней части программы пройдут игры «Трактора». На матчи челябинской команды цена билетов равняет 300 рублям, на остальные — 100 рублей.
Отметим, что «Трактор» четыре раза становился победителем этого домашнего предсезонного турнира.
Расписание Кубка губернатора Челябинской области-2023
23-26 августа
Челябинск, Ледовая арена «Трактор»
23 августа, среда
15:00. «Ак Барс» — «Лада»
19:00. «Трактор» — «Металлург»
24 августа, четверг
15:00. «Лада» — «Металлург»
19:00. «Трактор» — «Ак Барс»
26 августа, суббота
13:00. «Металлург» — «Ак Барс»
17:00. «Трактор» — «Лада»
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