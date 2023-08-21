В Челябинске пройдет 10-й юбилейный Кубок губернатора по хоккею-2023

Кубок губернатора по хоккею пройдет в Челябинске с 23 по 26 августа. Фото ХК «Трактор»

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею-2023 пройдет с 23 по 26 августа в ледовой арене «Трактор». В турнире, который пройдет по однокруговой системе (команды по разу сыграют между собой, победители и призеры определятся по наибольшему количеству набранных очков).

В этом году на 10-м юбилейном турнире помимо челябинского «Трактора» выступят казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада» и магнитогорский «Металлург».

Турнир стартует в среду 23 августа матчем «Ак Барс» — «Лада». В вечерней части программы пройдут игры «Трактора». На матчи челябинской команды цена билетов равняет 300 рублям, на остальные — 100 рублей.

Отметим, что «Трактор» четыре раза становился победителем этого домашнего предсезонного турнира.

Расписание Кубка губернатора Челябинской области-2023

23-26 августа

Челябинск, Ледовая арена «Трактор»

23 августа, среда

15:00. «Ак Барс» — «Лада»

19:00. «Трактор» — «Металлург»

24 августа, четверг

15:00. «Лада» — «Металлург»

19:00. «Трактор» — «Ак Барс»

26 августа, суббота

13:00. «Металлург» — «Ак Барс»

17:00. «Трактор» — «Лада»

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