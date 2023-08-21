Всего +16 днем: в Челябинскую область идет похолодание

До окончания календарного лета еще десять дней, но погода уже настроилась на осенний лад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с каждым днем на этой неделе будет становиться все прохладней. Метеорологи предупреждают, что дневная температура воздуха скоро опустится до +16 градусов.

Вторник 22 августа начнется с туманов и небольших дождей. Днем будет +18, +23. Исключением станут южные районы, где столбик термометра может подняться до +28, но зато возможны грозы.

В среду 23 августа дожди усилятся, но температура воздуха останется прежней.

Днем в четверг 24 августа прогнозируют прекращение дождей и похолодание до +16, +21.

До конца недели погода останется пасмурной, в субботу дождь возобновится, а в воскресенье воздух не прогреется выше +16 градусов.

В ночное время температура будет колебаться от +4 до +16 градусов. Холоднее всего будет в горных и низинных районах.

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