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НовостиОбщество21 августа 2023 9:28

Всего +16 днем: в Челябинскую область идет похолодание

Жителей Челябинской области предупредили о тумане, дождях и похолодании
Елена КОЛЧИНА
До окончания календарного лета еще десять дней, но погода уже настроилась на осенний лад

До окончания календарного лета еще десять дней, но погода уже настроилась на осенний лад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с каждым днем на этой неделе будет становиться все прохладней. Метеорологи предупреждают, что дневная температура воздуха скоро опустится до +16 градусов.

Вторник 22 августа начнется с туманов и небольших дождей. Днем будет +18, +23. Исключением станут южные районы, где столбик термометра может подняться до +28, но зато возможны грозы.

В среду 23 августа дожди усилятся, но температура воздуха останется прежней.

Днем в четверг 24 августа прогнозируют прекращение дождей и похолодание до +16, +21.

До конца недели погода останется пасмурной, в субботу дождь возобновится, а в воскресенье воздух не прогреется выше +16 градусов.

В ночное время температура будет колебаться от +4 до +16 градусов. Холоднее всего будет в горных и низинных районах.

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