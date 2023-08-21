«Не могли противостоять ветру»: сапбордистов в шторм унесло на 2 километра от берега озера Увильды

Отдых на озере внезапно стал экстремальным из-за налетевшей бури Фото: Иван МАКЕЕВ

На озере Увильды в Челябинской области спасли двух туристов. Мужчина и женщина катались на сапборде, но попали в шторм.

Буря разыгралась днем 19 августа. Отдыхающие успели отплыть от берега, пока светило солнце, и не предугадали резкого изменения погоды.

— Противостоять шквалистому ветру и высокой волне люди не могли, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Беспомощную доску с людьми уносило все дальше и дальше от берега.

К счастью, у пары с собой оказался телефон, позволивший вызвать помощь.

Спасателям понадобился час, чтобы отыскать терпящих бедствие туристов. Мужчина и женщина нашлись в двух километрах от берега.

Отдыхающих посадили в лодку и вместе со сдутым сапбордом благополучно отвезли на берег.

Напомним, шторм на озере Увильды прервал Кубок губернатора по парусному спорту.

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