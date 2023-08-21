Город в Челябинской области останется без воды во второй раз за две недели

В прошлый раз воду отключали из-за аварии, а в этот — ради обслуживания очистных сооружений и водопровода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Троицка Челябинской области предупредили о крупном отключении воды. Без водоснабжения горожанам придется продержаться два дня.

Краны в центральной части города «иссякнут» в 0:00 26 августа. Водоснабжение возобновят в 23:00 27 августа.

Как пояснили в администрации Троицка, подачу воды в центральную часть города остановят, чтобы очистить и продезинфицировать резервуары на очистных сооружениях, промыть водопроводные сети и заменить арматуру.

— На объекты с постоянным пребыванием людей будет осуществлен подвоз воды, — пообещали в мэрии.

Напомним, 15 августа в центральной части Троицка уже отключали воду. Тогда причиной стала авария. На очистных сооружениях произошел скачок напряжения, он вызвал гидроудар, и трубы прорвало.

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