Главврачам деньги не дают: в Челябинской области специальные соцвыплаты получили 18 тыс. медиков

Спецвыплаты начали перечислять в 2023 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 18,7 тыс. медиков с начала года получили специальные социальные выплаты. В общей сложности работникам больниц и станций скорой помощи перечислили 817 млн рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фона.

Выплата ежемесячная и составляет от 4,5 тыс. рублей до 18,5 тыс. рублей, в зависимости от вида медорганизации, категории сотрудника и количества отработанных им часов.

— Назначается и выплачивается специальная социальная выплата автоматически по данным из реестров медицинских организаций, Такие реестры направляют 90 организаций Челябинской области, — рассказал и.о. управляющего областным отделением СФР Владимир Шаронов.

Рассчитывать на специальную выплату вправе врачи, фельдшеры, медсестры, санитары. А вот руководителям медицинских организаций и их заместителям пособие не положено.

Напомним, врачи — одни из самых дефицитных специалистов в Челябинской области. Особенно не хватает педиатров, терапевтов и акушеров.

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